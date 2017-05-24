Члены Правительства Юры станут наставниками подростков-сирот

В ХМАО внедряют программу наставничества. Инициатором такого проекта стала губернатор региона Наталья Комарова.

Цель программы – оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей или воспитывающимся в замещающих семьях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и с особыми образовательными потребностями. Члены правительства помогут подготовиться детям к самостоятельной жизни.

«Изъявили желание быть наставниками не только сама лично Наталья Владимировна Комарова, но и заместители губернатора, руководители департаментов, крупных фондов, государственные гражданские служащие», — отметила заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства департамента социального развития Югры Елена Немчинова. По ее словам, в качестве подопечных выступят дети в возрасте от 13 до 17 лет, воспитывающиеся в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга», а также выпускники центра в возрасте от 18 до 23 лет.

Уже 27 мая наставники познакомятся с подопечными.

Стоит сказать, подведение итогов реализации программы наставничества запланировано на декабрь текущего года, сообщает пресс-центр Правительства Югры.