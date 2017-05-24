Среда, 24 мая 2017 18+

Комментарии:

4G заряжает югорчан «чемоданным настроением»

Опубликовано: 24 мая 2017, 12:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

Связисты ускорили интернет в смартфонах и планшетах северян. «МегаФон» запустил сеть четвертого поколения еще в восьми городах ХМАО. Теперь мгновенно загружать интернет-страницы, смотреть потоковое видео, играть в онлайн-игры могут около 1 300 000 жителей Югры. Доступ к высоким скоростям получили жители Когалыма, Мегиона, Советского, Пыть-Яха, Лянтора, Лангепаса, Радужного, Урая и Нижнесортымского.

Скорость 4G в 7-10 раз выше значений сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем интернет-доступ в 2G. Это позволяет абонентам значительно быстрее скачивать большие объемы информации. Например, загрузить все 257 выпусков программы «Орел и решка», чтобы подготовиться к летнему отдыху, можно за 10 часов, а путеводитель по Сочи и другим городам окажется в смартфоне всего за пару секунд.

Югорчане сразу оценили возможности 4G – в первые недели после запуска объем трафика в северных городах вырос на 36%. Всего в зоне действия сети четвертого поколения «МегаФона» проживают 87% югорчан. Важно, что стоимость передачи данных в 3G и 4G одинакова.

«Сеть четвертого поколения мы построили в частотном диапазоне 1800 МГц, который дает одинаково хорошие скорости на улице и в помещениях, а также обеспечивает широкое покрытие территории. При рабочей нагрузке на сеть средняя скорость мобильного интернета составляет 20-30 Мбит/с – этого достаточно для комфортного серфинга в сети, просмотра онлайн-видео и скачивания больших файлов», – рассказал Алексей Тащиев, руководитель по инфраструктуре компании «МегаФон» в ХМАО-Югре.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

Рубрики: Общество. Метки: , , .


Рейтинг новости:

33
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Члены Правительства Юры станут наставниками подростков-сирот

Опубликовано 24 мая 2017, 11:15

В ХМАО внедряют программу наставничества. Инициатором такого проекта стала губернатор региона Наталья Комарова. Цель программы – оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей или воспитывающимся в замещающих семьях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ... Читать полностью >>

В ХМАО состоялся суд над полицейскими, каждому «дали» по 4 года тюрьмы

Опубликовано 24 мая 2017, 10:10

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух сотрудников ОБППСП УМВД России по Нижневартовску. Они признаны виновными в совершении преступления — превышение должностных полномочий. Суд установил, что обвиняемые, находясь в помещении отделения полиции, превышая свои ... Читать полностью >>

В окружном центре Югры «УАЗ» не уступил дорогу автоледи на иномарке. В аварии пострадал один человек

Опубликовано 24 мая 2017, 9:37

Накануне днем в Ханты-Мансийске произошло ДТП на улице Свердлова. Водитель «УАЗа» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан». Столкновение машин привело к тому, что водитель «Ниссана» получила травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO