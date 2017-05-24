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22 человека в Югре погибло от отравления алкоголем в первом квартале 2017 г.

Опубликовано: 24 мая 2017, 16:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

В первом квартале 2017 года в Югре от отравления алкоголем погибло 22 человека, всего зарегистрировано 100 случаев острых отравлений, связанных с употреблениум алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора ХМАО.

Отмечается, что на долю мужчин приходится три четвертых всех отравлений (в 73 случаях из 100 или 73 процента).

За первый квартал зарегистрировано 11 случаев отравление алкоголем детей до 17 лет.

Для сравнения. С сентября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, в этой ближневосточной стране, погибли, по подсчетам DW, 34 человека. Это — официальные данные. В этом списке нет ни одного жителя Ханты-Мансийского автономного округа!

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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