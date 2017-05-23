Югра стремится к вершинам ГТО

В минувшую субботу в Сургуте состоялся Форум партийных проектов «Единой России». В работе форума приняли участие Губернатор Югры Наталья Комарова, депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы Межрегионального координационного совета партии по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО по реализации партпроектов Алексей Балыбердин и депутат Государственной Думы, Герой России Дмитрий Перминов; член Комитета Совета Федерации по социальной политике Эдуард Исаков, региональные координаторы партийных проектов в Югре; депутаты, члены фракции «Единая Россия» в окружном парламенте, главы муниципальных образований Югры; актив Регионального и местных отделений Партии; сторонники и члены «Молодой Гвардии Единой России». Всего на Форум собралось более 350 участников из всех 22 муниципальных образований Югры.

В настоящий момент в Югре реализуется два десятка федеральных партийных проектов «Единой России» и четыре – региональных. Среди них проект «К вершинам ГТО», координатором которого выступает депутат Думы Югры, член ВПП «Единая Россия» Алексей Андреев. Проект «К вершинам ГТО» вырос из одноименной долгосрочной программы фонда «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденного Алексеем Андреевым – работа в данном направлении велась парламентарием в городах и поселках Югры еще с 2012 года. В 2015 году программа фонда «МЫ ВМЕСТЕ» получила поддержку депутатов окружной Думы и продолжила свое существование в виде партийного проекта «Единой России».

Проект «К вершинам ГТО» направлен на достижение двух главных целей: создание условий для развития массового спорта на территории Югры и пропаганда спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения. Для этого планируется организовать создание общедоступных спортивных арен в югорских муниципалитетах, проводить дискуссионные площадки с лидерами молодежных спортивных движений, привлекать самих жителей для организации спортивного досуга, создавать тематические социальные ролики и проводить массовые спортивные мероприятия. Помимо этого, в планах «Единой России» инициировать составление и разработку программ комплексной физподготовки молодежи.

Сроки реализации проекта – до 2021 года. По плану, в итоге каждый муниципалитет Югры будет обеспечен спортивными площадками для подготовки населения к успешной сдаче норм ГТО – площадью 19 000 квадратных метров на каждые 10 000 жителей. В течение пяти лет будут проведены соревнования по Street workout, чемпионат по дворовому футболу, любительский турнир по баскетболу, фестиваль дворовых видов спорта. По предварительным расчетам в течение пяти лет количество молодежи, подготовленной к сдаче норм ГТО, возрастет в два раза. Помимо этого, планируется проведение окружного конкурса инновационных программ комплексной физической подготовки молодежи на приз Регионального отделения партии «Единая Россия»

Во время работы Форума член Общественного совета проекта, директор фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Сергей Благородов провел презентацию проекта «К вершинам ГТО». Одновременно с презентацией любой желающий мог сдать нормы ГТО. Успешную реализацию югорского проекта высоко оценили и специальные гости Форума, например, депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы Межрегионального координационного совета партии по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО по реализации партпроектов Алексей Балыбердин.