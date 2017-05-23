Югорские спортсменки дважды вошли в тройку на Первенстве России по плаванию

С 15 по 19 мая в столице Мордовии, Саранске в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта прошло Первенство России по плаванию среди юношей 15-16 лет (2001-2002 г.р.) и девушек 13-14 лет (2003-2004 г.р.) — отборочное на III этап (финал) Спартакиады учащихся 2017 года.

В этом году на старт вышли более 760 юных спортсменов из 62 регионов страны, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта ХМАО.

В течение пяти дней состязаний юноши и девушки разыграли 32 комплекта медалей в 26 индивидуальных номерах программы и 6 эстафетах.

Из 17-ти югорских пловцов, принявших участие в состязаниях, на дистанции 100 м на спине Елизавета Агапитова из Нижневартовска завоевала бронзовую медаль. На дистанции 50 м вольным стилем, также бронзовым призером стала ханты-мансийская спортсменка Дарина Нетунаева.