В Югре «Мерседес Бенц» влетел под «КамАЗ». Два человека погибли (видео)

Вчера вечером на 48 км автодороги «Сургут-Лянтор» 29-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «КамАЗ» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Мерседеса» и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 3 получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.