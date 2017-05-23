Таксист-мигрант обокрал югорчанина, когда клиент уснул в его машине

В дежурную часть Сургута поступило заявление 52-летнего мужчины о краже порядка 90 тысяч рублей с банковской карты.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин иностранного государства, приехавший в Югру на заработки.

Оказалось, что мигрант, занимаясь частным извозом, подвозил потерпевшего. Клиент был пьян и уснул. Бессовестный таксист воспользовался «усталостью» мужчины и похитил его банковскую карту. Стоит сказать, иностранец запомнил пин-код от карты потерпевшего, когда тот обналичивал деньги в банкомате.

В настоящий момент, подозреваемый задержан и заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.