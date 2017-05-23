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Спасатели в Югре искали пропавшего мальчика, а нашли труп мужчины

Опубликовано: 23 мая 2017, 11:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

Поисково-спасательная группа Нижневартовского района осуществляла поиск ранее утонувшего на протоке Вартовская Обь мальчика 2006 года рождения.

«Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к поиску тела на реке Обь и ближайших протоках. В итоге, при проведении поисковых работ в районе Мегиона на протоке Мулка, был обнаружен и передан сотрудникам полиции труп неизвестного мужчины», — сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории».

Рубрики: Мегион, Нижневартовский район. Метки: , , , .


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