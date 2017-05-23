Спасатели в Югре искали пропавшего мальчика, а нашли труп мужчины

Похожие:

Банк «Открытие» выступил партнером фестиваля «Жара» в Тюмени Банк «Открытие» стал генеральным партнером масштабного городского праздника, который прошел в рамках трехдневного бизнес-форума «Жара» в Тюмени. Организаторами события стали общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке правительства Тюменской области. Участие в форуме ... Читать полностью >>

В Югре «Мерседес Бенц» влетел под «КамАЗ». Два человека погибли (видео) Вчера вечером на 48 км автодороги «Сургут-Лянтор» 29-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «КамАЗ» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Мерседеса» и ... Читать полностью >>