На грани инфаркта и ампутации обеих ног. Врачи ОКБ Ханты-Мансийска спасли человека

Мультифокальный атеросклероз — это образование атеросклеротических бляшек сразу в нескольких сосудистых бассейнах с поражением сосудов сердца и нижних конечностей нередко представляет сложную задачу для врача. Особо тяжёлую группу составляют пациенты с полным перекрытием просвета брюшной аорты (окклюзией), критической ишемией нижних конечностей, трофическими нарушениями и с критическим поражением сосудов сердца, то есть, те пациенты, у которых высокий риск инфаркта и необходимости ампутации нижних конечностей.

Такой пациент поступил в апреле в кардиохирургическое отделение ОКБ Ханты-Мансийска. У 65-летнего сургутянина было тяжёлое поражение сосудов сердца и окклюзия брюшной аорты сразу ниже почечных артерий, осложненная критической ишемией нижних конечностей с огромной трофической язвой правой голени. А если говорить простым языком, он был на грани инфаркта и ампутации обеих ног.

Сложность лечения заключается в том, что этапные операции связаны с большим риском инфаркта миокарда и ампутаций, а одномоментная операция коронарного шунтирования и стандартного шунтирования артерий ног от брюшной аорты со вскрытием брюшной полости слишком травматична и рискованна.

Врачи ОКБ приняли иную стратегию – выполнили одномоментную операцию аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце и экстраанатомическое аорто-бифеморальное шунтирование от восходящей аорты в подкожном тоннеле. Сосудистый протез был проложен от восходящей грудной аорты к артериям ног в специальном подкожном тоннеле, что не потребовало вскрытия брюшной полости с целью выделения аорты и в разы снизило травматичность и длительность операции.

В результате операции специалисты нормализировали кровообращение в сердце и нижних конечностях с минимальным риском для пациента, который сразу отметил улучшение в виде исчезновения болевого синдрома в грудной клетке и ногах.

Стоит сказать, на 7-е сутки пациент был переведен в хирургическое отделение № 2, где выполнена санация раны на голени и наложена вакуумная повязка, что в купе с нормализованным кровообращением привело к быстрому очищению раны. Далее выполнена пластика раневого дефекта собственным кожным лоскутом, который сразу прижился и рана полностью зажила, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.