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Комарова: В июне 2017 года Югра начнет поставлять сельхозпродукцию в Тайланд

Опубликовано: 23 мая 2017, 14:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

По итогам 2016 года инвестиции в агропромышленный комплекс Югры выросли на 75 процентов и составили 261 миллионов рублей. Об этом сообщается на инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа.

Аграрии Югры заключили соглашение о поставках дикорастущих растений в Казахстан, а в июне 2017 года планируют начать поставку сельскохозяйственную продукцию в королевство Тайланд.

«На данный момент в связи с валютной конъюнктурой второе дыхание получили проекты, связанные со сбором и переработкой дикоросов, их поставками на рынки других регионов и стран. Так, в феврале текущего года одна из агропромышленных компаний Югры заключила соглашение о поставках дикорастущих растений в торговые сети Казахстана. Еще одна планирует в июне поставить свою продукцию в Тайланд», — рассказала губернатор автономного округа Наталья Комарова, выступая сегодня на заседании инвестиционного совета ХМАО.

На эту тему Наталья Владимировна пошутила и в рамках прямой линии: «И если вы поедете туда отдыхать, чтобы не было большого разрыва в том, что мы привыкли есть здесь и заграницей, то можете иметь в виду что с собой брать не надо, там есть наши продукты».

А, что, осталось только заставить господина Мартиросова, генерального директора авиакомпании «ЮТэйр» организовать прямые рейсы Ханты-Мансийск – Паттайя. Видимо, не зря правительство Югры прикупило почти контрольный пакет акций авиаперевозчика, да и мэрия «Патайска» не подвела – аэропорт «Упатао» курортного города Паттайя стал международным, вероятно, там тоже свои люди. А ведь так не далеко и до туристического «бума», о котором так давно мечтают в столице Югры. С таким «дружественным» курсом рубля тайцы будут чувствовать себя в Югре миллионерами!

Рубрики: Общество, Экономика. Метки: , , , .


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