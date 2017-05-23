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Клиенты «МегаФона» получат бонусы за «потерю голоса»

Опубликовано: 23 мая 2017, 13:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Жители Москвы, Поволжья и Центрального региона страны получат бесплатные услуги. Так оператор «МегаФон» извиняется за сбои в предоставлении голосовой связи, которые наблюдали абоненты вечером 19 мая.

 На всей территории Уральского региона голосовая связь и мобильный интернет работали в штатном режиме – входящие и исходящие звонки проходили, передача данных оставалась качественной в любых сетях – 3G, 4G и LTE-Advanced. Трудности затронули абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и ряда других городов.

Пострадавшим клиентам будет отправлено SMS-сообщение с инструкцией по выбору компенсации. Компания предлагает следующие варианты бонуса:

  1. 50 минут голосовой связи и 1 ГБ трафика
  2. 2 ГБ интернета
  3. Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ»

На предоставление услуг повлиял технический сбой в программном обеспечении, обсуживающем ряд субъектов РФ. К ночи 19 мая были проведены восстановительные работы и ликвидированы последствия ошибки. Это первая авария такого масштаба в истории компании, и оператор уже принимает все необходимые меры, чтобы она осталась последней.

Смотреть видеообращение к абонентам генерального директора компании «МегаФон» Сергея Солдатенкова.

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