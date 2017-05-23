Чиновники Югры скрывают от студентов возможность обучаться бесплатно

16 мая нынешнего года вступили в силу изменения в один из приказов об образовании. Теперь женщины, которые стали мамой, будучи при этом студенткой, могут написать заявление на перевод на бесплатное обучение. Об этом сообщила начальник отдела кадров Югорского государственного университета Ирина Пестрякова. Чиновник от образования Югры вообще сделала вид, что впервые об этом слышит и предложила направить официальный запрос.

«В апреле 2017 года внесены изменения в приказ министра образования России № 443 от 06 июня 2013 года. В соответствии с ним женщины, родившие ребенка в период обучения могут быть переведены на бюджетные места, но у нас в ЮГУ пока таких заявлений не поступало», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» начальник отдела кадров Югорского государственного университета Ирина Пестрякова.

Заметим, эту информацию нам удалось получить не сразу, так как ни в отделе кадров, ни в юридическом отделе об изменениях и не догадывались, наверное, также как и студентки «в положении». Возможно, именно поэтому еще ни одна женщина с заявлением в ЮГУ на перевод с «платного на бесплатное» не обратилась.

И о ужас! Оказалось, что чиновники от образования Югры даже не в курсе! И как они управляют образованием?!

«На сайте департамента образования и науки у нас нет такой информации. Об этом наверное можно прочитать на сайте министерства образования и науки России, я лично не слышала об этих изменениях, направьте в адрес директора официальный запрос», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» с удивлением сотрудник пресс-службы департамента образования и молодежной политики Югры Наталья Корольская.

Видимо, в Югре уже стало традицией чиновникам узнавать о знаковых событиях из СМИ. Объективно, в наше далеко нелегкое время это изменения приказа новым Министром образования России приведет к ряду позитивных моментов, и все это может быть сведено на нет «слугами народа». И снова возникает риторический вопрос – а нужны ли нам такие слуги. Может стоит перейти на самообслуживание!

Но, что еще более удивительно, что федеральные СМИ не сообщили об этой важнейшей информации для народа!