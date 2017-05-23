Банк «Открытие» выступил партнером фестиваля «Жара» в Тюмени

Банк «Открытие» стал генеральным партнером масштабного городского праздника, который прошел в рамках трехдневного бизнес-форума «Жара» в Тюмени. Организаторами события стали общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке правительства Тюменской области. Участие в форуме приняли инвесторы и бизнесмены из семи регионов страны. В рамках мероприятия прошла четвертая всероссийская «Ярмарка инвестиций» и образовательная конференция.

Яркой завершающей точкой экономического форума стали массовые гуляния тюменцев в Гилёвской роще, где было развернуто несколько тематических зон: площадки «Семья», «Спорт», «Шатер Опора», «Маркет», «Муниципальные образования», где для жителей города была подготовлена насыщенная программа. В «Шатре Опора» проходили лекции, встречи и мастер-классы для предпринимателей. На «Бульваре предпринимателей» ремесленники и представители муниципалитетов реализовывали свою продукцию – от кузнечных изделий и текстиля до товаров ручной работы и дизайнерских вещей. На площадках «Семья» и «Спорт» детей и взрослых ждали мини-футбольный марафон, восточные единоборства, фитнес-тренировки, американский футбол, квесты и флешмобы. На большом фудкорте можно было отведать ароматных шашлыков, выпить чаю, кофе и прослушать лекцию на тему «Готовим кофе дома, как профессионалы».













Старт городскому празднику дали почетные гости и партнеры фестиваля – вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров, генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Ольга Езикеева, руководитель дирекции Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Бубнов.

В приветственной речи представитель банка отметил прекрасную атмосферу праздника:

«Я думаю это очень важное событие в жизни нашего региона. Сотни предпринимателей, десятки тысяч горожан могут встретиться и познакомиться на одной площадке. Для представителей бизнеса – это прекрасная возможность показать свои товары и услуги, лично познакомиться с потребителями, услышать их мнение, их желания и нужды. А для самих горожан – это отличная возможность увидеть, как работают наши местные предприниматели, найти для себя что-то интересное».

Банк «Открытие» развернул собственную площадку под фирменным куполом в зоне «Семья», где проходили основные праздничные гуляния. Сотрудники банка консультировали жителей города, рассказывали о преимуществах вкладов, банковских карт. Специально для маленьких горожан был приготовлен ряд сюрпризов – фирменные надувные шары, раскраски и альбомы для рисования. Памятные призы от генерального партнера также получили юные атлеты – победители соревнований, прошедших на площадке «Спорт».











Банк «Открытие» принял активное участие в работе специализированной площадки «Шатер Опоры»: специалисты финансовой организации проконсультировали несколько сотен представителей малого бизнеса и предпринимателей, которым вручили сувениры с символикой банка и сертификаты на бесплатное открытие расчетного счета.

«Открытие» уже не первый раз становится партнером «Опоры России»: в прошлом году, например, при нашей поддержке в областном центре состоялся Слет успешных предпринимателей. В этом году перед нами стояла важная задача – оказать помощь в проведении масштабного праздника, в основе которого труд сотен тюменских предпринимателей, представляющих различные направления – от ресторанного бизнеса и деревянного зодчества до консалтинга и жилищного строительства», – подвел итог Виталий Бубнов.