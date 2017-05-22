Югорчанин украл у своего работодателя 10 тонн дизельного топлива
Опубликовано: 22 мая 2017, 17:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в дежурную часть Сургута поступило заявление от представителя одной из строительных компаний города о том, что на протяжении месяца неизвестный тайно с топливной карты похитил более 10 тонн дизельного топлива. Ущерб для организации составил более 420 тысяч рублей.
Полицейские быстро нашли и задержали воришку. Им оказался 37-летний водитель данного учреждения.
Теперь против сургутянина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В худшем случае мужчина может провести «за решеткой» 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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