В силовом ведомстве Югры появился новый лидер

Сегодня, 22 мая, состоялось очередное заседание Общественного совета при следственном управлении СКР по ХМАО.В частности были рассмотрены вопросы, касающиеся предупреждения преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также организационные вопросы деятельности Общественного совета.

На встрече присутствовали Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Моховикова Т.Д., Уполномоченный по правам человека в Югре Стребкова Н.В., Председатель коллегии адвокатов ХМАО Анисимов В.Ф., ветераны следственных органов СК России Пляченко С.Л. и Васильев А.В.

Участники заседания выработали и обсудили направления работы по предупреждению преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей-сирот.

А кроме того, был избран Председателя Общественного совета, им стал ветеран следственных органов — Сергей Пляченко, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.