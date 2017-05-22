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В «Газпромнефть-Хантосе» определили победителей конференции молодых специалистов

Опубликовано: 22 мая 2017, 10:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

В «Газпромнефть-Хантосе» определили победителей девятой научно-технической конференции молодых специалистов.

Участники представили работы в трех секциях: «Технология добычи нефти и газа», «Геология и разработка месторождений» и «Поддержка бизнеса». В первую очередь проекты оценивались с точки зрения возможности внедрения в производство, максимальной экономической эффективности и принципов системы непрерывных улучшений.

По результатам конференции экспертная комиссия выбрала трех победителей. В секции «Технология добычи нефти и газа» 1 место занял ведущий инженер цеха текущего обслуживания и ремонта трубопроводов Никита Коростелев с проектом «Применение технологии для перекрытия полости трубопровода с целью выполнения работ по ремонту неисправной запорной арматуры без остановки транспорта нефти».

В секции «Геология и разработка месторождений» лучшим признан проект геолога отдела геологоразведочных работ и развития ресурсной базы Ильи Заплатина «Сравнительная характеристика эффективности скважин с длинами горизонтальных участков в 750 и 1000 метров».

В секции «Поддержка бизнеса» победу одержал инженер группы производственного контроля Антон Овчинников с докладом «Электронная система пропусков на производственные объекты».

«Наше предприятие возлагает большие надежды на участников конференции, стремящихся внедрить в производство свои лучшие идеи, касающиеся научной и технической деятельности, – отметил главный инженер-первый заместитель генерального директора «Газпромнефть-Хантоса» Михаил Черевко. – Участие в конференции – хорошая возможность не только для раскрытия творческого и научного потенциала, но и возможность адаптации молодых специалистов в большой команде нашей компании».

Ежегодная научно-техническая конференция «Газпромнефть-Хантоса» проводится в целях развития научного потенциала молодых сотрудников, вовлечения их в инновационную деятельность компании и самореализации в своей профессии.

Рубрики: ТЭК. Метки: , , , , .


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