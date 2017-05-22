В экономической столице Югры построен «коммунизм»! В Сургуте открыли магазин для малоимущих (видео)

12 мая в ходе тушения пожара, произошедшего в расселенном доме, расположенном на улице Котовского г. Советский, были обнаружены тела двух женщин. Одной женщине было 42 года, другой – 45 лет. Позднее судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ... Читать полностью >>
За прошедшие дни с 19 по 21 мая в ХМАО зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили различные травмы, в том числе двое детей. Вечером 20 мая в Нижневартовском районе на 198 км автодороги ... Читать полностью >>
В «Газпромнефть-Хантосе» определили победителей девятой научно-технической конференции молодых специалистов. Участники представили работы в трех секциях: «Технология добычи нефти и газа», «Геология и разработка месторождений» и «Поддержка бизнеса». В первую очередь проекты оценивались с точки зрения возможности ... Читать полностью >>