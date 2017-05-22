В экономической столице Югры построен «коммунизм»! В Сургуте открыли магазин для малоимущих (видео)

В городе Сургуте ХМАО открылся магазин для бедных жителей Югры, передает окружная телерадиокомпания «Югра»

В этом отдельно взятом магазине наконец наступил коммунизм. Этот пилотный проект смогли осуществить только в регионе, в котором добывается порядка половина российской нефти.

Отмечается, что в этом магазине не нужны деньги – еду и одежду можно получить бесплатно (каждому по потребностям). Несколько месяцев жители городов Сургута и Нефтеюганска жертвовали одежду.

Для посетителей магазина работает стилист-консультант – это видимо работает второй принцип коммунизма (от каждого по способностям).