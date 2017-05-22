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Тела двух женщин неспроста оказались в сгоревшем доме. В Югре раскрыто двойное убийство

Опубликовано: 22 мая 2017, 13:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

12 мая в ходе тушения пожара, произошедшего в расселенном доме, расположенном на улице Котовского г. Советский, были обнаружены тела двух женщин. Одной женщине было 42 года, другой – 45 лет.

Позднее судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщин носила криминальный характер, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался неработающий 27-летний мужчина. По версии следствия, гражданин пришел вместе с двумя женщинами в расселенный дом по улице Котовского для того, чтобы вместе выпить. Однако, в ходе пьянки произошел конфликт, мужчина стал бить женщин ножом, от травм они скончались. А чтобы скрыть преступление злоумышленник поджег дом.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Дожидаться суда предполагаемый преступник будет под стражей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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