Тела двух женщин неспроста оказались в сгоревшем доме. В Югре раскрыто двойное убийство

12 мая в ходе тушения пожара, произошедшего в расселенном доме, расположенном на улице Котовского г. Советский, были обнаружены тела двух женщин. Одной женщине было 42 года, другой – 45 лет.

Позднее судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщин носила криминальный характер, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался неработающий 27-летний мужчина. По версии следствия, гражданин пришел вместе с двумя женщинами в расселенный дом по улице Котовского для того, чтобы вместе выпить. Однако, в ходе пьянки произошел конфликт, мужчина стал бить женщин ножом, от травм они скончались. А чтобы скрыть преступление злоумышленник поджег дом.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Дожидаться суда предполагаемый преступник будет под стражей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.