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Сегодня в 15:00 в столице Югры начинается судебный процесс по факту гибели 10 детей в ДТП под Ханты-Мансийском

Опубликовано: 22 мая 2017, 9:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в 15:00 в Ханты-Мансийском районном суде состоится предварительное слушание по уголовным делам по факту гибели 12 человек из них 10 детей в ДТП 4 декабря 2016 года в окрестностях столицы Югры. Об этом сообщается на официальном сайте районного суда.

«Сегодня по делу назначено предварительное слушание и оно будет проводится в закрытом режиме. О дате следующего судебного заседания станет известно сегодня», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» помощник судьи.

Предварительное заседание будет вести судья Дмитрий Кузнецов. На скамье подсудимых будут находиться четыре человека: директор спортивной школы «Сибиряк» в Нефтеюганске Ирина Тарасова, водитель грузовика Раис Саитнахов, водитель автобуса, в котором находились дети, Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук.

Марату Зайнулину предъявлено обвинение по статье 238 часть 3 УК РФ, Раису Саитнахову – по статье 264 части 5 УК РФ, Александру Сидорук — статье 238 часть 3 и Ирине Тарасовой статье 293 часть 3.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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