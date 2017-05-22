Сегодня ночью в столице Югры горел «Ford Fokus»
Опубликовано: 22 мая 2017, 7:04 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске сегодня в 01:48 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ford Fokus». Пожар локализован в 01-54. Пожар ликвидирован в 02-02. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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