На трассе в Югре столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Опубликовано: 22 мая 2017, 11:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие дни с 19 по 21 мая в ХМАО зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили различные травмы, в том числе двое детей.
Вечером 20 мая в Нижневартовском районе на 198 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель автомобиля «Ниссан», совершая разворот с правой обочины, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Форд». В результате аварии водитель «Ниссана» получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра.
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