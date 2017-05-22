На трассе в Югре столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

За прошедшие дни с 19 по 21 мая в ХМАО зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили различные травмы, в том числе двое детей.

Вечером 20 мая в Нижневартовском районе на 198 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель автомобиля «Ниссан», совершая разворот с правой обочины, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Форд». В результате аварии водитель «Ниссана» получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре.