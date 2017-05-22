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Колл-центр Губернатора Югры не справился с задачей?! Наталья Комарова не ответит на все вопросы югорчан в прямом эфире

Опубликовано: 22 мая 2017, 15:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в 18-00 губернатор Югры Наталья Комарова проводит «Прямую линию», где намерена отвечать на злободневные вопросы югорчан. А вот сбор тех самых вопросов организован по нескольким каналам: по телефону горячей линии Консультационно-правового центра 8-800-10-10-086 с сообщением «Вопрос губернатору», на портале «Открытый регион – Югра» в форме «Задай вопрос губернатору», на сайте ОТРК «Югра». Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Югры.

Отметим, каждому жителю округа, обратившемуся с вопросом к губернатору и указавшему свои контактные данные, обещали дать официальный ответ. Кроме того, задать вопросы югорчане смогут и во время прямого эфира, отправив их в режиме онлайн на портале «Открытый регион – Югра», в официальных группах «Открытого региона» в социальных сетях https://vk.com/myopenugra и https://www.facebook.com/groups/372497633101188/.

По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО, на данный момент поступило 407 обращений. 29,5% из них в сфере жилищной политики (переселение из ветхого и аварийного жилья, ипотека и др.), 14% — в сфере ЖКХ (включая газификацию), 11% — социальной защиты. В перерасчете на численность населения самыми активными территориями по количеству вопросов оказались Ханты-Мансийский район, города Ханты-Мансийск, Мегион, Покачи, Советский район.

«Вы дозвонились на прямую линию с Губернатором Югры. Все линии заняты, просим дождаться ответа оператора. Ваш звонок важен для нас», — сообщил автоответчик, когда корреспондент «ЮграPRO» попытался заранее позвонить на один из указанных номеров.

«Я хотел задать вопрос о детских садах в Ханты-Мансийске. Согласен с тем, что очереди в дошкольные учреждения стали меньше. НО когда же мы будем получать сад в своем районе? Почему люди получают детсад где угодно, но только не по прописке? Дозвониться мне не удалось», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» житель Ханты-Мансийска.

В социальной сети ВК также активно обсуждается тема предстоящей прямой линии. Некоторые администраторы популярных групп сделали опросы на тему «Какой вопрос вы бы хотели задать Наталье Комаровой?»

 

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , , , .


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