41 ребенок в Югре пострадал от укусов клещей

Пострадавшие от укусов клещей начали обращаться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ХМАО с 14 апреля. Стоит сказать, по состоянию на 18 мая в регионе зарегистрировано 228 человек (из них 41 детей) обратившихся в связи с присасыванием клеща. Это значительно меньше, чем в аналогичный период прошлого года, тогда было зарегистрировано 511 человек (из них 76 детей).

Еще одной хорошей новостью является то, что 26 клещей, снятых с людей, были исследованы — возбудители не обнаружены.

Отметим, наибольшая активность клещей наблюдается: – Кондинский район (48 сл.), г. Пыть-Ях (33 сл), г. Ханты-Мансийск (31 сл.), Сургут (20 сл.), г. Нижневартовск (20 сл.), г. Нефтеюганск (13 сл), г. Урай (12 сл.), Нефтеюганский район (11 сл.), г. Лангепас (8 сл.), Ханты-Мансийский район (8 сл.), г. Нягань (7 сл.), Октябрьский район (6 сл.), Нижневартовский район (3 сл.), Советский район (5 сл.), г. Мегион (2 сл.), г. Югорск (1 сл.).

К слову сказать, в муниципальных образованиях Югры начинается проведение акарицидных обработок территорий летних оздоровительных учреждений, проведено акарицидных обработок 67,89 га (Запланировано 162,48 га), мест массового отдыха и посещения населения акарицидными обработками охвачено 174,94 га площади на территории округа (Запланировано 336,71 га), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры.