В Югре в городе «Лукойла» горел «КамАЗ»
Опубликовано: 21 мая 2017, 13:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
На территории северной промзоны города Лангепеса ХМАО сегодня ночью в 01:10 поступило сообщение о возгорании автомобиля «КамАЗ». Пожар локализован в 01-22. Пожар ликвидирован в 02-03 К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Лангепас, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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