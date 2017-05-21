Воскресенье, 21 мая 2017 18+

Комментарии:

В Югре в городе «Лукойла» горел «КамАЗ»

Опубликовано: 21 мая 2017, 13:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

На территории северной промзоны города Лангепеса ХМАО сегодня ночью в 01:10  поступило сообщение о возгорании автомобиля «КамАЗ».  Пожар локализован в 01-22. Пожар ликвидирован в 02-03 К тушению пожара от подразделений  МЧС привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Лангепас, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

176
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Полицейские Югры поймали экс-убийцу, который «переквалифицировался» в «хранителя» наркотиков

Опубликовано 20 мая 2017, 13:19

В Урае задержан 38-летний мужчина, он долго находился под вниманием сотрудников полиции, по подозрению в хранении наркотических средств. В результате обыска сотрудниками полиции у подозреваемого изъято 23 грамма гашиша и 0,4 грамма героина. Мужчина, работающий в ... Читать полностью >>

За вылов 3 щук и 7 язей житель Югры может лишиться свободы на 2 года или заплатить штраф 0,5 млн р.

Опубликовано 20 мая 2017, 9:24

Полицейские Сургутского района ХМАО на протоке реки Обь, в 100 метрах от села Сытомино, был задержан гражданин 1988 года рождения. Мужчина с помощью сети выловил 3 щуки и 7 язей. Возбуждено уголовное дело по части первой ... Читать полностью >>

Политическая проституция в Югре. Коммунисты России выступили в поддержку человека, который хотел возглавить штаб Алексея Навального

Опубликовано 19 мая 2017, 17:37

Летом 2008 года в Ханты-Мансийске проходил саммит Россия-ЕС. И даже на таком масштабном мероприятии Эдуард Васильевич умудрился «упасть в грязь лицом» так, что его чуть ли не в наручниках вывели с пресс-конференции президента... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO