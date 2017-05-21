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В Югре «диверсифицируется» экономика

Опубликовано: 21 мая 2017, 19:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

В экономической столице Югры в 2017 году будет введено в эксплуатацию новое здание Сургутской швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз». Об этом рассказал генеральный директор общества Владимир Богданов губернатору региона Наталье Комаровой.

Таким образом обеспечивается диверсификация экономики Ханты-Мансийского автономного округа.

Отмечается, что площадь здание составит почти 11 тыс. 500 квадратных метров. Производительность труда на предприятии увеличится на 12 процентов, объем выпускаемой продукции вырастет на 5 процентов, будет произведена модернизация производства. На сегодняшний день на предприятии работают 263 человека, ежегодно выпуская около 103 тыс. 500 единиц продукции на сумму около 570 млн руб. Это зимняя и летняя спецодежда.

Для справки. В компании «Сургутнефтегаз» работает 101,8 тыс. человек.

Рубрики: Сургут, Экономика. Метки: , , , .


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