В России может быть затоплен город

В Якутии город Среднеколымск может быть затоплен в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрий Зайцева.

На реке Колыме образовался большой затор, проведено два взрыва, но пробить лед не удалось.

Отмечается, что за сутки вода поднялась до отметки 1137 сантиметров при критической 1200 сантиметров.

Для справки. Среднеколымск основан в 1643 году, как казачий острог русским землепроходцем Михаилом Стадухиным и казаком Дмитрием Зыряном. Был известен под названием Ярмонга (Ярманка).

В 1775 году Среднеколымск стал городом, а в 1882 году — центром Колымского округа.

Являлся местом ссылки, здесь её отбывали врач, революционер С. И. Мицкевич, революционер, писатель В. Г. Богораз, декабрист Н. С. Бобрищев-Пушкин, сообщает Википедия.