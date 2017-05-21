Стрельба на дачах! Югорчанин палил из ружья, забыв о безопасности соседей

В дежурную часть Нефтеюганского района обратилась дачница с просьбой провести проверку по факту повреждения на ее участке металлического забора и стеклопакета. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный полиции.

Правоохранитель выяснил, что 38-летний сосед заявительницы по дачному участку пристреливал свое ружье, не задумываясь о том, что может нанести кому-то вред.

В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Санкции статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Известно, что мужчина является владельцем еще трех единиц огнестрельного оружия. Руководство отдела полиции будет ходатайствовать о лишении нарушителя права на приобретение и хранение оружия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.