Воскресенье, 21 мая 2017 18+

Комментарии:

Стрельба на дачах! Югорчанин палил из ружья, забыв о безопасности соседей

Опубликовано: 21 мая 2017, 19:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть Нефтеюганского района обратилась дачница с просьбой провести проверку по факту повреждения на ее участке металлического забора и стеклопакета. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный полиции.

Правоохранитель выяснил, что 38-летний сосед заявительницы по дачному участку пристреливал свое ружье, не задумываясь о том, что может нанести кому-то вред.

В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Санкции статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Известно, что мужчина является владельцем еще трех единиц огнестрельного оружия. Руководство отдела полиции будет ходатайствовать о лишении нарушителя права на приобретение и хранение оружия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

104
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре «диверсифицируется» экономика

Опубликовано 21 мая 2017, 19:06

В экономической столице Югры в 2017 году будет введено в эксплуатацию новое здание Сургутской швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз». Об этом рассказал генеральный директор общества Владимир Богданов губернатору региона Наталье Комаровой. Таким образом обеспечивается диверсификация экономики Ханты-Мансийского ... Читать полностью >>

В Югре в городе «Лукойла» горел «КамАЗ»

Опубликовано 21 мая 2017, 13:27

На территории северной промзоны города Лангепеса ХМАО сегодня ночью в 01:10  поступило сообщение о возгорании автомобиля «КамАЗ».  Пожар локализован в 01-22. Пожар ликвидирован в 02-03 К тушению пожара от подразделений  МЧС привлекалось 2 единицы техники, 5 ... Читать полностью >>

Полицейские Югры поймали экс-убийцу, который «переквалифицировался» в «хранителя» наркотиков

Опубликовано 20 мая 2017, 13:19

В Урае задержан 38-летний мужчина, он долго находился под вниманием сотрудников полиции, по подозрению в хранении наркотических средств. В результате обыска сотрудниками полиции у подозреваемого изъято 23 грамма гашиша и 0,4 грамма героина. Мужчина, работающий в ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO