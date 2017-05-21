Стрельба на дачах! Югорчанин палил из ружья, забыв о безопасности соседей
Опубликовано: 21 мая 2017, 19:34 | Служба новостей "ЮграPRO"
В дежурную часть Нефтеюганского района обратилась дачница с просьбой провести проверку по факту повреждения на ее участке металлического забора и стеклопакета. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный полиции.
Правоохранитель выяснил, что 38-летний сосед заявительницы по дачному участку пристреливал свое ружье, не задумываясь о том, что может нанести кому-то вред.
В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Санкции статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Известно, что мужчина является владельцем еще трех единиц огнестрельного оружия. Руководство отдела полиции будет ходатайствовать о лишении нарушителя права на приобретение и хранение оружия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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