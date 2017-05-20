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Комментарии:

За вылов 3 щук и 7 язей житель Югры может лишиться свободы на 2 года или заплатить штраф 0,5 млн р.

Опубликовано: 20 мая 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейские Сургутского района ХМАО на протоке реки Обь, в 100 метрах от села Сытомино, был задержан гражданин 1988 года рождения. Мужчина с помощью сети выловил 3 щуки и 7 язей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

По данным федерального агентства по рыболовству такие действия причинили материальный ущерб на сумму около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Денис:
    20 мая 2017 в 09:50

    Раньше все ловили рыбу для пропитания и за это не сажали. А сейчас поймал 2-3 ОСОБИ! чебака-тюрьма. Совсем озверели. А то что рыба тоннами гибнет на нефтеразливах и газопрорывах никого не сажают. Несправедливо.

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    • МЕСТНый:
      20 мая 2017 в 10:13

      ТОЧНО ПОДМЕЧЕНО!
      В СТРАНЕ КАПИТАЛИСТАМ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, А НАРОД ПРОСТОЙ ОБСТАВИЛИ КРАСНЫМИ ФЛАЖКАМИ И ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ!

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  2. Марфа Васильевна:
    20 мая 2017 в 10:31

    Я вам сенсацию открою, в Хантах и в деревнях все ловят сетями,значит,! Надо всех ловить,! Да вы все прекрасно знаете, что БОРОТЬСЯ БЕСПОЛЕЗНО! САМИ ВОРУЕТЕ, ОСОБЕННО ЧИНОВНИКИ,мы их видим на рыбалке. БУХАЮТ и топят друг друга.

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  3. Наблюдатель:
    20 мая 2017 в 10:51

    Пол ляма за сборную рыбу? Часом не попутали с рыбой занесенной в красную книгу( лобарь, стерлядь, муксун, нельма, пелядь)? Любой суд даст «материалку» не более 2 тыщ…..

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  4. Александр:
    20 мая 2017 в 11:08

    Читайте законы, идет запрет

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  5. Саня:
    20 мая 2017 в 12:58

    Простого мужика на пол ляма из за сорной рыбы? Да лего!!! А вот зажравшихся «властителей» за украденные миллиарды? Да Вы что! Ни в жизнь!!! Дождутся когда у народа терпение «лопнет»!!! Вот потом ……?

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