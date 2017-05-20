За вылов 3 щук и 7 язей житель Югры может лишиться свободы на 2 года или заплатить штраф 0,5 млн р.

Полицейские Сургутского района ХМАО на протоке реки Обь, в 100 метрах от села Сытомино, был задержан гражданин 1988 года рождения. Мужчина с помощью сети выловил 3 щуки и 7 язей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

По данным федерального агентства по рыболовству такие действия причинили материальный ущерб на сумму около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.