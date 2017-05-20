За вылов 3 щук и 7 язей житель Югры может лишиться свободы на 2 года или заплатить штраф 0,5 млн р.
Опубликовано: 20 мая 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Сургутского района ХМАО на протоке реки Обь, в 100 метрах от села Сытомино, был задержан гражданин 1988 года рождения. Мужчина с помощью сети выловил 3 щуки и 7 язей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.
По данным федерального агентства по рыболовству такие действия причинили материальный ущерб на сумму около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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В СТРАНЕ КАПИТАЛИСТАМ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, А НАРОД ПРОСТОЙ ОБСТАВИЛИ КРАСНЫМИ ФЛАЖКАМИ И ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ!
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Пол ляма за сборную рыбу? Часом не попутали с рыбой занесенной в красную книгу( лобарь, стерлядь, муксун, нельма, пелядь)? Любой суд даст «материалку» не более 2 тыщ…..
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