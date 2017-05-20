Второй период мачта Россия Канада по хоккею завершился с счетом 2:0
Опубликовано: 20 мая 2017, 19:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
На Чемпионате мира по хоккею в Германии завершился второй период с счетом 2:0 в пользу Российской сборной.
Опубликовано: 20 мая 2017, 19:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
На Чемпионате мира по хоккею в Германии завершился второй период с счетом 2:0 в пользу Российской сборной.
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