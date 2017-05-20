Второй период мачта Россия Канада по хоккею завершился с счетом 2:0

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Сборная России забросила первую шайбу в ворота Канадцев На 1/2 финала Чемпионата Мира хоккеисты сборной забросили первую шайбу в ворота сборной Канады. На 33-й минуте Евгений Кузнецов броском в пустой угол ворот забил первую шайбу... Читать полностью >>

Мачт года! Россия — Канада 0:0 В Германии на ½ финала Чемпионата мира по хоккею в мачте между сборной России и Канады, закончился первый период с счет: 0:0. Сборная России успешно противостоит сборной Канады... Читать полностью >>