Сборная России забросила первую шайбу в ворота Канадцев

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Велоспортсмены из Ханты-Мансийска начнут сезон соревнований на Кубке Урала Югорские велосипедисты примут участие в первом этапе Кубка Урала 2017 по маунтинбайку DH. Соревнования пройдут с 19 по 21 мая под Магнитогорском на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». Участие в соревнованиях от Югры примут призер чемпионата России ... Читать полностью >>