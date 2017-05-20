Сборная России забросила первую шайбу в ворота Канадцев
Опубликовано: 20 мая 2017, 19:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
На 1/2 финала Чемпионата Мира хоккеисты сборной забросили первую шайбу в ворота сборной Канады.
На 33-й минуте Евгений Кузнецов броском в пустой угол ворот забил первую шайбу.
Рубрики: Спорт.
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