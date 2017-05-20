Полицейские Югры поймали экс-убийцу, который «переквалифицировался» в «хранителя» наркотиков
Опубликовано: 20 мая 2017, 13:19 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Урае задержан 38-летний мужчина, он долго находился под вниманием сотрудников полиции, по подозрению в хранении наркотических средств. В результате обыска сотрудниками полиции у подозреваемого изъято 23 грамма гашиша и 0,4 грамма героина. Мужчина, работающий в сфере ритуальных услуг, ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и отбыл наказание в виде 15 лет строго режима.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ураю.
Рубрики: Урай. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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