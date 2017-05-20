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Мачт года! Россия — Канада 0:0

Опубликовано: 20 мая 2017, 19:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Германии на ½ финала Чемпионата мира по хоккею в мачте между сборной  России и  Канады, закончился первый период с счет: 0:0.

Сборная России успешно противостоит сборной Канады.

Рубрики: Спорт.


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