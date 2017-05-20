Мачт года! Россия — Канада 0:0

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Сборная России забросила первую шайбу в ворота Канадцев На 1/2 финала Чемпионата Мира хоккеисты сборной забросили первую шайбу в ворота сборной Канады. На 33-й минуте Евгений Кузнецов броском в пустой угол ворот забил первую шайбу... Читать полностью >>

Велоспортсмены из Ханты-Мансийска начнут сезон соревнований на Кубке Урала Югорские велосипедисты примут участие в первом этапе Кубка Урала 2017 по маунтинбайку DH. Соревнования пройдут с 19 по 21 мая под Магнитогорском на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». Участие в соревнованиях от Югры примут призер чемпионата России ... Читать полностью >>