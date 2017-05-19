В Нижневартовске подведены итоги конкурса грантовой поддержке социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел»

Организатором конкурса выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры, членом ВПП «Единая Россия» А.В. Андреевым. Его участниками стали некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), физические лица, инициативные группы, образовательные учреждения.

На конкурс принимались проекты, направленные на развитие социальной сферы муниципального образования г. Нижневартовска. В том числе и ориентированные на решение актуальных проблем, способствующих сохранению окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому и культурному воспитанию молодежи. В конкурсную комиссию на соискание грантов в конкурсе «45 полезных дел» поступило 13 заявок. В итоге шесть проектов получили грантовую поддержку.

Так, некоммерческое партнерство «Агентство социальных технологий» получило средства на реализацию проекта «Благоустройство заброшенных захоронений ветеранов».

— Эту работу вместе с волонтерами мы начали еще в прошлом году, — отметил руководитель добровольческого центра, руководитель проекта Ренат Губайдуллин. – Нашими усилиями уже приведены в порядок многие захоронения ветеранов. Средства нам нужны для приобретения оборудования и материалов. Теперь благодаря грантовой поддержке наша работа в этом направлении пойдет быстрее.

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Нижневартовска детский сад №71 «Радость» благодаря победе на конкурсе сможет провести запланированный проект «Природоохранные акции». Именно это учреждение является окружной и городской инновационной площадкой по направлению «Экологическое образование». Изучая программу «Экология для малышей» дети знакомятся с природными богатствами северного края, его заповедниками, учатся бережному отношению к природным ресурсам.

Среди победителей и Нижневартовская городская общественная организация «Ветеран», которая получила грант на реализацию проекта «Пусть память верную хранят и наших внуков, внуки». Выделенные благотворительным фондом «МЫ ВМЕСТЕ» средства пойдут на приобретения оборудования и материалов, предусмотренных сметой проекта.

Благодаря поддержке фонда в Нижневартовске вновь откроется «Лента памяти». Этот проект региональной молодежной общественной организации «Молодежная инициатива» уже давно завоевал популярность у нижневартовцев.

Ассоциации «Нотариальная палата ХМАО-Югры» получит средства на реализацию проекта «Чудо-сад» для приобретения саженцев деревьев. Известный общественный деятель столицы Самотлора Александр Семионов получит средства на реализацию проекта «Турнир по футболу «Коробка». Этот турнир также уже хорошо известен горожанам, и, как правило, собирает сотни участников.

Добавим, что конкурс грантовой поддержке социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел» проводился в честь 45-летнего юбилея Нижневартовска. И благодаря ему город вновь сможет написать немало новых и ярких страниц в своей истории.