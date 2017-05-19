В ХМАО водитель иномарки сбил пенсионерку

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

В Покачах около 16:00 водитель автомобиля «Хёндай Гётс» сбил 56-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила травмы.

Кстати, на территории региона за сутки госавтоинспекторы выявили 3116 нарушений правил дорожного движения. 16 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, 52 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.