В ХМАО мужчину насильно положили в тубдиспансер, он был опасен для окружающих

Прокуратура Мегиона добилась принудительной госпитализации горожанина, больного туберкулёзом. Дело в том, что мужчина уклонялся от прохождения лечения в противотуберкулезном диспансере, а его заболевание в настоящий момент протекает в активной заразной форме, сопровождаясь, при этом, выделением туберкулезной палочки, что создает реальную угрозу для окружающих.

Для того, чтобы защитить население и предупредить распространение заболевания прокурор обратиться в суд с требованием о принудительной госпитализации и лечении.

Стоит сказать, иск прокурора удовлетворен в полном объеме, исполнение решения контролируется, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.