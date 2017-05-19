В ХМАО мужчину насильно положили в тубдиспансер, он был опасен для окружающих
Опубликовано: 19 мая 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Мегиона добилась принудительной госпитализации горожанина, больного туберкулёзом. Дело в том, что мужчина уклонялся от прохождения лечения в противотуберкулезном диспансере, а его заболевание в настоящий момент протекает в активной заразной форме, сопровождаясь, при этом, выделением туберкулезной палочки, что создает реальную угрозу для окружающих.
Для того, чтобы защитить население и предупредить распространение заболевания прокурор обратиться в суд с требованием о принудительной госпитализации и лечении.
Стоит сказать, иск прокурора удовлетворен в полном объеме, исполнение решения контролируется, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Мегион, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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