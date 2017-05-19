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Студенты Югорского госуниверситета приглашены в университеты Германии

Опубликовано: 19 мая 2017, 16:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Две студентки ЮГУ Анастасия Антропова из гуманитарного института и Екатерина Попова из института природопользования получили приглашение на обучение в Германии.

«Мы сотрудничаем с германской службой академических обменов, и в течение пяти лет отправляем наших студентов в Германию для прохождения обучения в ведущих университетах этой страны, – рассказывает доцент кафедры иностранных языков ЮГУ Наталья Филимонова.

В Бамбергсом университете имени Отто Фридриха Анастасия Антропова будет изучать языковый курс, посвящённый изучению немецкой литературы, культуры и истории.

Будущий нефтяник Екатерина Попова пройдет обучение в Хемницком техническом университете ФРГ.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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