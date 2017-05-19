Студенты Югорского госуниверситета приглашены в университеты Германии

Две студентки ЮГУ Анастасия Антропова из гуманитарного института и Екатерина Попова из института природопользования получили приглашение на обучение в Германии.

«Мы сотрудничаем с германской службой академических обменов, и в течение пяти лет отправляем наших студентов в Германию для прохождения обучения в ведущих университетах этой страны, – рассказывает доцент кафедры иностранных языков ЮГУ Наталья Филимонова.

В Бамбергсом университете имени Отто Фридриха Анастасия Антропова будет изучать языковый курс, посвящённый изучению немецкой литературы, культуры и истории.

Будущий нефтяник Екатерина Попова пройдет обучение в Хемницком техническом университете ФРГ.