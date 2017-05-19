Пятница, 19 мая 2017 18+

Комментарии:

Смартфонам больше не страшны огонь, вода и медные трубы

Опубликовано: 19 мая 2017, 16:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

Северяне могут быть спокойны за свои гаджеты. Смартфоны теперь не должны бояться воды, огня, газа, электричества и краж. «МегаФон» предлагает оформить бесплатную страховку при покупке умных телефонов стоимостью от 5 000 рублей во всех салонах региона и интернет-магазине.

Россияне не расстаются со смартфонами. Например, почти каждый второй берет его с собой в ванную комнату и уборную, где у каждого пятого смартфон падал в воду. Страховка поможет пережить это с улыбкой. Она также покроет ущерб от попадания молнии. Невероятная статистика, что Земля испытывает 25 миллионов ударов молний каждый год – более 100 атак в секунду – подтверждает, что наличие этого пункта не будет лишним.  

 Перечень страховых случаев включает повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока, взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении какого-то предмета на телефон, и даже в случае кражи, разбоя.

«Смартфон с нами целый день – от сигнала будильника утром до вечернего просмотра соцсетей. Выход из строя «мобильного друга» – большой стресс. Наше предложение поможет быстро и без дополнительных расходов восстановить работу гаджета», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Отправляться в путешествие с новым телефоном также стало спокойнее. Страхование от механического повреждения и краж распространяется на весь мир, даже в странах с самым высоким уровнем преступности: Южной Америке, Центральной Америке, странах Карибского бассейна и пр.

 Бесплатная страховка доступна для оформления абонентам тарифных планов «Все включено» с 15 мая по 14 июля 2017 года при покупке смартфона стоимостью от 5 000 рублей в салонах «МегаФона» и в интернет-магазине. Телефон будет бесплатно застрахован на 12 месяцев.

Подробности на сайте.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

30
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Политическая проституция в Югре. Коммунисты России выступили в поддержку человека, который хотел возглавить штаб Алексея Навального

Опубликовано 19 мая 2017, 17:37

Летом 2008 года в Ханты-Мансийске проходил саммит Россия-ЕС. И даже на таком масштабном мероприятии Эдуард Васильевич умудрился «упасть в грязь лицом» так, что его чуть ли не в наручниках вывели с пресс-конференции президента... Читать полностью >>

В Нижневартовске подведены итоги конкурса грантовой поддержке социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел»

Опубликовано 19 мая 2017, 17:08

Организатором конкурса выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры, членом ВПП «Единая Россия» А.В. Андреевым. Его участниками стали некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), физические лица, инициативные группы, образовательные учреждения. На конкурс ... Читать полностью >>

Студенты Югорского госуниверситета приглашены в университеты Германии

Опубликовано 19 мая 2017, 16:37

Две студентки ЮГУ Анастасия Антропова из гуманитарного института и Екатерина Попова из института природопользования получили приглашение на обучение в Германии. «Мы сотрудничаем с германской службой академических обменов, и в течение пяти лет отправляем наших студентов в ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO