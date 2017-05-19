Политическая проституция в Югре. Коммунисты России выступили в поддержку человека, который хотел возглавить штаб Алексея Навального

На сегодняшний день в Югре активно обсуждается арест редактора Общественного телевидения Югры Эдуарда Шмонина. Об этом корреспонденты информационного агентства «ЮграPRO» сообщали ранее в материале «В ХМАО на 2 месяца арестован главный редактор Общественного телевидения Югры Шмонин». Югорчане разделились на тех, кто понимает, что на информационной арене не должно быть клеветников и тех, кто защищает, якобы, «объективного и бесстрашного» журналиста. К последним, кстати, примкнула коммунистическая партия «Коммунисты России». Так, первый секретарь регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» в Югре Вадим Абдурахманов отправил письма Президенту России Владимиру Путину и Полномочному представителю Президента России в УРФО Холманских, в которых он попросил главу государства вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Югре в отношении задержания по подозрению в вымогательстве и распространении клеветы журналистом Эдуардом Шмониным. Однако, вся эта суматоха и странное желание защитить неэтичного журналиста сразу намекает на то, что «Коммунисты России», видимо, пытаются построить свой пиар на скандалах вокруг портала «Чиновник.ру».

Жизненный путь Шмонина от президента Медведева до президента Путина

Вся деятельность Эдуарда Шмонина была пронизана фальшью и обманом. Об одном подобном эпизоде рассказал инсайдер «ЮграPRO».

Со значком депутата с российским триколором, прикрывая им свое уголовное прошлое, Эдуард Шмонин первый раз вляпался в гнусную историю с администрацией президента России еще 9 лет назад. Он уже тогда добывал деньги мошенническими способами. Первая заочная встреча с главой государства случилась, когда Шмонин был главным редактором журнала «Север». Летом 2008 года в Ханты-Мансийске проходил саммит Россия-ЕС. И даже на таком масштабном мероприятии Эдуард Васильевич умудрился «упасть в грязь лицом» так, что его чуть ли не в наручниках вывели с пресс-конференции президента.

«Шмонин написал письма главам субъектов Уральского Федерального округа, в которых объявил себя информационным партнером саммита Россия-ЕС, он предложил за большие деньги разместить в журнале «Север» интервью глав субъектов УрФО. Так он заработал сотни тысяч рублей на обмане, ведь на самом-то деле он не был партнером значимой встречи, просто аккредитовался на саммит, как и все журналисты, официально зарегистрированных СМИ. Он попытался внести пачку журналов «Север» на это международное мероприятие. А сделал это для того, чтобы хоть как-то отчитаться перед заказчиками, что этот журнал хотя бы присутствовал на саммите», — рассказал источник информагентства.

Однако, попытка пронести периодику не увенчалась успехом, Шмонин был задержан сотрудниками федеральной службы охраны и выведен с пресс – конференции, а тираж журнала был изъят. Кстати, вскоре после этого события журнал «Север» прекратил свое существование. Такое поведение как раз в стиле Шмонина — вроде и не преступление, но поступок, по мнению нашей редакции, мягко говоря — непрофессиональный, а по сути уже тогда являлась одной из мошеннических схем, придуманной Эдуардом Шмониным ради получения денег.

Сколько веревочке не виться, а конец будет

На сегодняшний день Эдуард Шмонин находится под арестом. Напомним, ему инкриминированы такие неприглядные статьи, как «Распространение порнографии» (ст. 242 УК РФ), «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» (ст. 179 УК РФ), а также «Вымогательство» (ст. 163). И это вполне закономерный итог его деятельности.

После закрытия журнала «Север» Эдуард Шмонин объявил себя главным правдорубом Югры и стал раскручивать проект «Чиновник.ру». Первоначально это было одноименное средство массовой информации, где Шмонин был главным редактором. Буквально через три года после его создания перестал работать в статусе официально зарегистрированного СМИ.

Сначала с него исчезли реквизиты редакции, было удалено упоминание о главредстве Эдуарда Шмонина и было это связано с одним простым фактом – иски по публикациям на этом ресурсе недостоверной информации посыпались один за другим. В силу неспособности редакции и Шмонина подтверждать размещенную информацию, которая, как и сегодня, напоминала скандальные факты, якобы, коррупционных проявлений. На редакцию обрушилась волна исков от физический и юридических лиц, которые требовали удаления недостоверной информации, а также взысканий с редакции определенных сумм в качестве морального вреда. В конечном счете, решения судов и исполнительные листы о взыскании сотен тысяч рублей «легли» на Шмонина непомерным грузом.

По итогу, на основании целого ряда обращений граждан, а также фиксации Роскомнадзора размещения на «Чиновнике» материалов экстремистского характера, разжигающих расовую и межнациональную рознь, произошло обращение контролирующих органов в Верховный суд РФ и аннулирование свидетельства о регистрации «Чиновник.ру». Об этом корреспонденты ИА «ЮграPRO» сообщали в материале «Зло должно быть наказано: Верховный Суд РФ закрыл интернет-издание «Чиновник.ру» . Суд вынес решение, по которому вышеназванный ресурс был лишен всех прав, которые предоставляются редакциям СМИ, а его свидетельство о гос. регистрации было аннулировано.

Тогда журналисты «Чиновника» выпали из правового поля как СМИ, однако, на ресурсе по-прежнему размещались скандальные материалы. Но даже вне правового поля Шмонину не удавалось уйти от ответственности, он неоднократно был уличен в совершении преступления, предусмотренного статьей 128 УК РФ «Клевета». Так под роспись он получил требование об удалении с сайта «Чиновник.ру» сведений, которые на основании решения суда были признаны не соответствующими действительности. Факт того, что«Чиновник.ру» принадлежал Шмонину им тщательно скрывался. И только по судебному запросу в РУцентре удалось получить информацию о том, что право на доменное имя «Чиновник.ру», а также права на его администратирование принадлежали лично Эдуарду Шмонину. Таким образом, было доказано совершение им преступления, связанного с распространением заведомо ложной информации.

Стараясь уйти от ответственности, Эдуард Шмонин заявил, что скандальный ресурс прекратил существование, он говорил о некой перепродаже актива неизвестным инвесторам, но по прошествии нескольких месяцев появился на домене «Чиновник.com» с сохранением полного архива материалов, ранее размещенных на сайте «Чиновник.ру».

При этом, если ранее домен «Чиновник.ру» был зарегистрирован лично на Шмонина, то «Чиновник.com» был оформлен на американскую компанию, зарегистрированную на Маршаловых островах. А далее появилась очередная не хитрая схема: «Чиновник.com» + Общественное телевидение Югры+ вымогательство/шантаж не бедных чиновников, должностных лиц, политиков = хороший доход. К слову сказать, Общественное телевидение Югры – это СМИ, которое создал Эдуард Шмонин, оно было учреждено одноименным ООО, где сам Шмонин выступал единоличным учредителем, генеральным директором и себя же назвал главным редактором. Учредитель, директор, редактор – одно лицо и, при этом, он не постеснялся назвать СМИ «общественным телевидением Югры». Это ведь стало просто посмешищем над прилагательным «общественное». И опять стиль Шмонина — выдать личные корыстные интересы за общественные.

Под пресс компромата попал не один десяток человек. В том числе на скандальном сайте появлялись материалы о журналистах, которые имели смелость высказать Шмонину свое несогласие, о должностных лицах органов местного самоуправления, органов государственной власти, которые отказывались сотрудничать со Шмониным через его официальный канал «Общественное телевидение Югры».

Именно эта схема, которая была им создана и стала, по мнению следствия, частью преступного плана, который позволял заниматься вымогательством и понуждать к совершению сделок. Больше сказать – это цепь, в которой стали замешаны не только псевдообщественник Шмонин, но и журналисты, которые согласились с ним сотрудничать. Суть в том, что в итоге многие наши коллеги стали заложниками преступного проекта. Сегодня они вынуждены разделить ответственность за противоправные деяния Эдуарда Шмонина. Это дает возможность следователям квалифицировать действия Шмонина и журналистов, которые с ним работали, как создание организационной преступной группы, деятельность которой была связана с организацией мошеннических схем и вымогательством.

Не взирая на всю эту историю, не взирая на сотни, а может даже тысячи жителей нашего региона, кто не побоялся выступить против гадких печатных речей Шмонина, региональное отделение «Коммунистов России» посчитало своим долгом заступиться за псевдожурналиста, который обливал грязью людей высосанными из пальца статейками. Они не постеснялись даже обратиться в адрес президента страны, наплевали на югорчан, чье честное имя было защищено в судах РФ. И фактически, наплевали на их семьи, на детей, которые росли в окружении клеветы в отношении их родителей, в окружении лжи, рожденной воспаленным воображением писак из редакции «Чиновник.com». Лидер «Коммунистов России» в Югре, видимо, посчитал возможным защитить клеветника и мошенника, занимающегося вымогательством, наживающимся на безпределе слова, которое превратилось в оружие, с помощью него совершались эти разбойные информационные нападения. При этом, в своем обращении в адрес президента, забыта вся история, описываются лишь какие-то материалы о хищении нефти и факты, которые и без того получили оценку со стороны правоохранительных органов.

Сегодня ради получения голосов избирателей партии готовы на все, даже на поддержку сексуальных меньшинств, как сплоченных электоральных групп, видимо это и есть современная форма политической проституции. Но все-таки удивляет сам факт того, что Коммунисты России выступили в поддержку мошенника и вымогателя Эдуарда Шмонина. Ведь даже журналисты Югры, которые должны были воспринимать его «труды» как коллеги, давно отвернулись от него, публично заявив о том, что деятельность Шмонина не имеет ничего общего с журналистикой.

Автор: Павел Зверев