Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из лидеров фестиваля по количеству лауреатов, завоевав 16 наград

18 мая в Сочи (Красная Поляна) названы лауреаты VII корпоративного фестиваля «Факел». Участники представили 126 творческих номеров в различных номинациях. Оценивали выступления самодеятельных коллективов известные деятели искусства и культуры Российской Федерации.

Выступить и поддержать команды прибыли более 1600 человек. За звание лауреатов боролись делегации из 40 дочерних обществ ПАО «Газпром» России, Армении, Беларуси, Кыргызстана. В различных конкурсных номинациях свои таланты продемонстрировали артисты из КННК.

В поддержку фестиваля в Сочи также приехали коллеги из зарубежных компаний-партнеров ПАО «Газпром» – Боливии, Вьетнама, Словении, Германии и Франции.

Начальник Департамента ПАО «Газпром», председатель оргкомитета фестиваля «Факел» Александр Беспалов лично вручал награду инклюзивному танцевальному проекту «Преодолей-ка» («Газпром Центрремонт»). На прошлом фестивале ребята выступали в инвалидных колясках, а в этом году уже двигались самостоятельно. Зал стоял в течение всего номера юных танцоров. «Вы показали то, что на самом деле может человек. В вас – дух фестиваля «Факел», где каждый открывает новые горизонты своих возможностей, – поделился г-н Беспалов. – Уверен, весь зал испытал сильные чувства, такие, которые дарит настоящее искусство».

Итог выступлений подвела председатель жюри, народная артистка России Александра Пермякова: «Участники поставили судей в невероятно сложные условия. Мастерство выступающих достигло такого уровня, что сопоставимо с профессиональным. А это уже совсем другие законы оценки творческой деятельности. Для нас огромная ответственность – решать судьбу каждого коллектива. Вам предстоит еще очень много работы. И я вами горжусь». Особенно г-жа Пермякова отметила номинацию «Народный вокал», пригласив лауреатов этого направления принять участие в конкурсе на премию Правительства РФ «Душа России».

ХМАО на фестивале был представлен несколькими дочерними обществами: «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром переработка».

Виктория Глазунова, художественный руководитель Культурно-спортивного центра «Норд», прокомментировала: «Традиционно, делегация одна из самых многочисленных на фестивале. На заключительном туре VII фестиваля «Факел» Югорск представляли девять творческих коллективов и исполнителей. Считаю, что все они выступили очень достойно. Безусловно, у жюри была непростая задача – выбрать лучших из лучших, потому что в финале принимают участие только лучшие самодеятельные коллективы ПАО «Газпром». Имена лауреатов мы все уже знаем, они войдут в летопись фестиваля. Отрадно, что в этом году здесь, в Сочи, возобновилась атмосфера дружбы и тепла между всеми участниками. Символично, что в дни проведения фестиваля, а именно 15 мая, отмечался Международный день семей. Мы действительно ощущаем себя большой творческой семьей! Особо отмечу показательные выступления коллективов, которые стали одним из самых ярких акцентов «Факела» — 2017. Границы фестиваля расширяются, «Факел» открывает новые имена, уровень мастерства участников растет, а значит, нам всегда есть к чему стремиться!»

Наибольшее количество наград собрали делегации предприятий «Газпром трансгаз Томск» (12 дипломов, 7 из них первой степени) и «Газпром добыча Уренгой» (10 дипломов, 3 – первой степени). Еще 5 творческих команд приблизились к лидерским позициям. По 9 дипломов увезут в свои регионы «Газпром трансгаз Казань», «Газпром трансгаз Нижний Новгород», «Газпром добыча Астрахань», «Газпром трансгаз Югорск» и гости из Китая.

Специальный приз принимающей стороны, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игоря Ткаченко, вручили самой маленькой участнице фестиваля – Есении Муратовой («Газпром трансгаз Чайковский»), которой только исполнится пять лет.

Соревнования проходили среди трех возрастных групп: дети от 5 до 10 лет и от 11 до 17 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше. Также в рамках фестиваля был проведен конкурс «Юный художник», лауреатами первой степени в котором стали 9 участников.

19 мая, в день закрытия «Факела», состоится Гала-концерт с участием лауреатов. На нем будут объявлены имена обладателей Гран-при.

Организатором заключительного тура выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар».