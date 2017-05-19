Пятница, 19 мая 2017 18+

Комментарии:

Губернатор Югры Комарова не отказалась пройти тест на наркотики, а 14% учащихся отказались

Опубликовано: 19 мая 2017, 9:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

Губернатор Югры Наталья Комарова прошла социально-психологический тест на предрасположенность к употреблению наркотиков, вместе с ней тест прошли студенты и школьники, руководители департамента образования и молодежной политики ХМАО  и Сургута, представители общественных организаций и волонтерского движения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Однако порядка 14 процентов учащихся в этом учебном году отказались от прохождения тестов на склонность к наркомании. Годом ранее эта цифра была еще больше – почти 21 процент.

«В данном случае те, кто отказываются, подписываются в том, что у них есть проблемы с наркотиками в семье, но они просто не хотят обращаться за помощью к специалистам. В таком случае не стоит размышлять о статистике, а нужно принимать уже иные меры помощи конкретному ребенку. Нужно называть вещи своими именами, а мы исходим из некоего правила о том, что никто и ничего не понимает. Если подросток употребляет наркотики, разве об этом не знают его одноклассники? Я не представляю, как это возможно скрыть», — заявила Наталья Комарова.

Отметим, что одной из основных причин отказа от прохождения социально-психологического тестирования как среди детей, так и среди родителей является страх нарушения конфиденциальности. Для того, чтобы полностью развеять эти сомнения, департаментом образования и молодежной политики Югры закуплены две специализированные программы для школ региона, которые будут обеспечивать полную анонимность таких тестов.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

145
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Политическая проституция в Югре. Коммунисты России выступили в поддержку человека, который хотел возглавить штаб Алексея Навального

Опубликовано 19 мая 2017, 17:37

Летом 2008 года в Ханты-Мансийске проходил саммит Россия-ЕС. И даже на таком масштабном мероприятии Эдуард Васильевич умудрился «упасть в грязь лицом» так, что его чуть ли не в наручниках вывели с пресс-конференции президента... Читать полностью >>

В Нижневартовске подведены итоги конкурса грантовой поддержке социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел»

Опубликовано 19 мая 2017, 17:08

Организатором конкурса выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры, членом ВПП «Единая Россия» А.В. Андреевым. Его участниками стали некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), физические лица, инициативные группы, образовательные учреждения. На конкурс ... Читать полностью >>

Студенты Югорского госуниверситета приглашены в университеты Германии

Опубликовано 19 мая 2017, 16:37

Две студентки ЮГУ Анастасия Антропова из гуманитарного института и Екатерина Попова из института природопользования получили приглашение на обучение в Германии. «Мы сотрудничаем с германской службой академических обменов, и в течение пяти лет отправляем наших студентов в ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO