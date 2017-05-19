Губернатор Югры Комарова не отказалась пройти тест на наркотики, а 14% учащихся отказались

Губернатор Югры Наталья Комарова прошла социально-психологический тест на предрасположенность к употреблению наркотиков, вместе с ней тест прошли студенты и школьники, руководители департамента образования и молодежной политики ХМАО и Сургута, представители общественных организаций и волонтерского движения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Однако порядка 14 процентов учащихся в этом учебном году отказались от прохождения тестов на склонность к наркомании. Годом ранее эта цифра была еще больше – почти 21 процент.

«В данном случае те, кто отказываются, подписываются в том, что у них есть проблемы с наркотиками в семье, но они просто не хотят обращаться за помощью к специалистам. В таком случае не стоит размышлять о статистике, а нужно принимать уже иные меры помощи конкретному ребенку. Нужно называть вещи своими именами, а мы исходим из некоего правила о том, что никто и ничего не понимает. Если подросток употребляет наркотики, разве об этом не знают его одноклассники? Я не представляю, как это возможно скрыть», — заявила Наталья Комарова.

Отметим, что одной из основных причин отказа от прохождения социально-психологического тестирования как среди детей, так и среди родителей является страх нарушения конфиденциальности. Для того, чтобы полностью развеять эти сомнения, департаментом образования и молодежной политики Югры закуплены две специализированные программы для школ региона, которые будут обеспечивать полную анонимность таких тестов.