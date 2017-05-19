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Четыре из девяти отравлений наркотиками в Югре закончились смертью

Опубликовано: 19 мая 2017, 12:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Роспотребнадзор ХМАО провел мониторинг по острым отравлениям химической этиологии. Установлено, что на территории автономного округа в 1 квартале 2017 года отравления наркотическими средствами в структуре острых отравлений химической этиологии занимали 4 место (2,8% от числа всех отравлений).

Всего в первом квартале этого года в Югре зарегистрировано 9 острых отравлений наркотическими средствами, из них 44,4% случаев закончились летальным исходом (4 случая). Кстати, с аналогичным периодом прошлого года общее количество отравлений наркотическими средствами не изменилось, однако количество смертей увеличилось (в 1 квартале 2016 — 2 случая).

Не обошлось и без отравлений наркотиками детей до 14 лет, в Нижневартовске и Когалыме по одному случаю. Из всех причин острых отравлений наркотическими средствами на долю опиоидов (кодеин, морфин) приходится 11,1% случай (1 отравление), каннабисом – 22,2% (2 случая), другими синтетическими наркотиками — 3 случая (33,3 %), В оставшихся 3 случаях уточнить причину наркотического отравления не удалось.

Причиной смерти югорчан явился прием опиоидных наркотических средств (кодеин, морфин) – 1 случай, других синтетических наркотиков — 2 случая, другие и неуточненные психодислептиками — 1 случай на их долю приходится 44,4 % или 4 смертельных исхода.

Удалось отметить и положительный момент: в течение 1 квартала не регистрировались острые отравления наркотическими средствами в следующих муниципальных образованиях: Октябрьский, Кондинский, Березовский, Белоярский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Советский, районах, г. Урай, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Лангепас, г. Мегион, г. Радужный, г. Нягань, г. Покачи.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , .


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