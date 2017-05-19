Браконьер в Югре отстрелил двух глухарей

В ходе проведения мероприятий по обеспечению сохранности животного мира, участковым полиции Белоярского района выявлен факт нарушение правил охоты.

Стало известно, что житель района в охотничьих угодьях общего пользования из охотничьего оружия отстрелил двух птиц глухаря. Отметим, разрешения на добычу дичи у охотника не было, а кроме того, мужчина нарушил сроки охоты. По предварительным данным, ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.

Теперь в отношении охотника возбуждены дела об административном правонарушении по статьям: «нарушение правил охоты» и «осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты». Стоит сказать, нарушителю может грозить денежный штраф в размере до 15 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты или лишением права охоты на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.