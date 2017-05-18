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В Югре 8-летний мальчик спас ребенка, который провалился в канализационную шахту

Опубликовано: 18 мая 2017, 9:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть Кондинского района поступило сообщение о том, что в районную больницу с травмами госпитализирован 8-летний мальчик. Со слов очевидцев, травмы ребенок получил при падении в канализационную шахту.

В последствии полицейские выяснили, что двое первоклассников гуляли во дворе дома, увидев металлический люк, один из мальчиков разбежался и прыгнул в центр люка. В этот момент крышка люка разломилась, мальчик провалился. Ребенок упал с 8-метровой высоты. Второй подросток побежал во двор и стал звать на помощь взрослых. Со слов стражей порядка и медиков, только вовремя оказанная помощь спасла ребенку жизнь, в канализационной шахте стояла вода, а от оторванного люка над головой ребенка висел тяжелый металлический крюк, который мог упасть на ребенка в любой момент.

Теперь проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за техническое обслуживание территории, на которой произошло ЧП.

«В свою очередь, руководство и личный состав полиции Кондинского района благодарят учащегося 1 класса междуреченской средней школы Гук Диму за проявленные ответственность и решительность при спасении друга», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Кондинскому району.

Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. неравнодушный:
    18 мая 2017 в 09:31

    полное разгильдяйство ЖКХ ……вот пример Волгоград там всегда что то взрывается, горит, и падает …

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