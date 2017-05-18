В Югре 12 пожарных машин тушат двухэтажный жилой дом
Опубликовано: 18 мая 2017, 8:12 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургуте ХМАО в 05:34 поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома. На пожар прибыло 12 пожарных машин и 37 человек личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 18 мая 2017, 16:55
С официальным ознакомительным визитом ОКБ окружного центра посетил мистер Пак Гын Ву, владелец и генеральный директор компании MJ RUSSKO Co., LTD, которая осуществляет оказание всего спектра медицинских услуг иностранным пациентам на территории Южной Кореи. Цель – ... Читать полностью >>
Опубликовано 18 мая 2017, 16:40
В отношении злостного нарушителя закона полицейские Белоярского района возбудили и направили в суд 8-ми эпизодное уголовное дело. По результатам рассмотрения дела в суде виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, сообщает пресс-служба ... Читать полностью >>
Опубликовано 18 мая 2017, 16:24
Простым арифметическим действием посчитали, что 1 квадратный метр стоит 77 592 рубля. В центральной части России 1 квадратный метр стоит от 27191 рубля (Брянская область) до 34530 рублей (Тверская область). Крым и Севастополь - 37332, Краснодарский край - 38000 рублей. ... Читать полностью >>