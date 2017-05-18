Суд признал законным мнение «ЮграPRO» о том, что Охлопков и Мовсисян, как говорил Аркадий Райкин, «воруют не с прибыли, а с убытков»

Судом доказано, что мнение редакции «Охлопков и Мовсисян, как говорил советский сатирик Аркадий Райкин, ладно бы воровали с прибыли, а то ведь воруют с убытков», опубликованное на сайте «ЮграPro», абсолютно законно.

Суть истории такова. Алексей Охлопков и Вачаган Мовсисян обратились в Арбитражный суд Югры с иском к ООО «Региональное рейтинговое агентство» дабы признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истцов сведения, распространенные агентством на сайте электронного периодического издания «ЮграPRO» в статье «В эффективных карманах» Охлопкова — Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей» от 28.04.2015 года.

В частности, внимание Охлопкова и Мовсесяна привлекла следующая фраза: «…Так что талантливые во всех отношениях люди «рулят» сегодня миллиардами пенсионных средств, рулят и немного отруливают в свои карманы. Но как говорил советский сатирик Аркадий Райкин, ладно бы воровали с прибыли, а то ведь воруют с убытков…». Напомним, что Алексей Охлопков не только депутат Думы Ханты-Мансийска и председатель бюджетного комитета, он также на протяжении нескольких лет пребывает в должности президента Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. За время его руководительства фонд, до реорганизации и после, оказывался в центре финансовых и прочих скандалов, в том числе и на федеральном уровне, «ЮграPRO» в свое время об этом сообщало подробно.

С Вачаганом Мовсисяном сложнее. Он все более позиционирует себя как заведующий кафедрой жилищного строительства и управления девелоперскими проектами Югорского государственного университета. На самом деле, Мовсисян работает на кафедре менее трех лет, а до того времени сумел заслужить в ХМАО репутацию способного предпринимателя: падкие на деньги СМИ стояли к Мовсесяну в очередь за интервью.

Вачаган Мовсисян является генеральным директором ООО «Северные строительные технологии»,зарегистрированного по адресу Ханты-Мансийск, переулок Энергетиков, д. 1. Кроме того, он также возглавляет целый ряд коммерческих структур и является учредителем. Соучредитель многих из них – его друг и соратник Алексей Охлопков. Достоверноеустановитьколичествомовсисянско-охлопковских контор сложно, вот некоторые из них:ООО «Северные Строительные Технологии»,ООО «ХМНПФ – недвижимость», ООО «НПФ-Дивизион», ООО «Квартал Свердлова»,ООО «Дивизион-вариант»,ООО «Дивизион-Южный»,ООО «Дивизион-Истейт»,ООО «Дивизион-Северный»,ООО «СтройГрупп», ООО«Гранитпроект»,ООО «Арсеналстрой»,ООО «Атлантстрой», ООО «РеалПроект», ООО «КораллСтрой̎̎̎̎», ООО «МегаполисСтрой», ООО «КонтактСтрой», ООО «Микрорайон 5А-3», ООО «Свердлова, 14»,ООО «Микрорайон 6», ООО «Микрорайон 4А», ООО«Микрорайон 16»,ООО «Микрорайон 39»,ЗАО «Микрорайон 3»,ЗАО «Чкалова 7», АО «Чкалова 7 Корпус 2».

Все эти 25 организаций зарегистрированы по одному адресу: Ханты-Мансийск, переулок Энергетиков, 1. Надо оговориться, что, возможно, часть названных фирм по причинам их ненадобности уже исключена из ЕГРЮЛ, как говорится, мавр сделал свое дело – мавр может уходить. Кстати, всплеск закрытия мовсисяновских ОООшек пришелся на период, последовавший после отставки в сентябре 2015 года заместителя губернатора Александра Кима и серии публикаций «ЮграPRO». Скорее всего цель этих панических действий – скрыть факты хищений бюджетных средств.

Охлопков и Мовсисян сумели организовать в Югре целую сеть, заточенную на «освоение» бюджетных средств. Пропустим начальный этап организации этого так называемого финансово-строительного сообщества с признаками «мошеннической» пирамиды, когда в руки дельцов попал многомиллиардный бюджетный ресурс Ханты-Мансийского пенсионного фонда, который было нужно пустить в оборот.

Уже позже, видимо, поняв, что действовавшая ранее схема освоения бюджета малоэффективна, 6 мая 2016 года Алексей Охлопков поделился со СМИ следующими умозаключениями: «Для эффективного управления строительными проектами в ООО «Северные строительные технологии» применена принципиально новая схема организации и финансирования, отличная от той, что существовала в убыточном ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект». Для каждого объекта создано отдельное юридическое лицо, соответственно организован отдельный учет средств. Принцип «один объект – одно юридическое лицо» является классическим подходом к девелоперским проектам, который существует во всем мире».

Не стоит принимать эту ссылку на мировую практику за чистую монету. В разных странах разные подходы к организации строительства, его финансированию, проектированию объектов и т.д. Другой важный фактор, в мировой практике строительства тоже воруют, но не в таких масштабах. Тем не менее, главная цель, поставленная Охлопковым в публичном выступлении, — мотивировать создание мелких фирмочек проверенной мировой практикой — была достигнута.

Продолжаем цитировать Алексея Охлопкова:«Северные Строительные Технологии» — крупнейший застройщик в Югре. Философия компании – «строить умные метры, в которых продумана каждая деталь». Дома, возведенные «ССТ», предусматривают минимум затрат на содержание систем жизнеобеспечения при максимальном комфорте проживания».

Наш корреспондент поинтересовался в компании, во сколько ему обойдется покупка квартиры в жилом комплексе «Акварель» в Ханты-Мансийске общей площадью 32,32 квадратным метра. Риелтор ответила, что ее стоимость – 2,45 млн рублей. Простым арифметическим действием посчитали, что 1 квадратный метр стоит 77 592 рубля. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой) посчитало рекомендуемую цену недвижимости на второй квартал 2017 года. В центральной части России 1 квадратный метр будет стоить от 27191 рубля (Брянская область) до 34530 рублей (Тверская область). Крым и Севастополь — 37332, Краснодарский край — 38000 рублей. Москва и Санкт-Петербург не в счет – там свой денежный счет.

Так откуда же берутся в Югре дикие цены на квартиры? Дело в том, что покупатель оплачивает не только проценты банковских кредитов строителей, но также прибыль и налоги всех промежуточных контор-однодневок, которые Алексей Охлопков преподносил югорской общественности как мировое ноу-хау. Добавим сюда перекрестное финансирование под процент между мовсисянско-охлопковскими фирмами. Если покупатель, пожелавший убедиться в обоснованности цен, попросит у продавца квартиры строительную смету, на него посмотрят, как на сумасшедшего. Впрочем, смета при раскладе, который установили в своих фирмах Охлопков и Мовсисян, не более, чем фикция, а в Югре циркулируют слухи, что на этих стройках нещадно воруют, используют более дешевые примитивные строительные решения, в ущерб надежности нарушают технологии строительства, заменяют дорогие материалы откровенной дешевкой, так называемые работники из числа мигрантов часто с трудом отличают кирпич от булыжника.

Для строительства домов создается сеть мелких застройщиков. Ни у одного из застройщиков нет генерального директора и нормального органа управления. Руководит всей системой ООО «Северные строительные технологии». Все представители «ССТ» действуют по доверенностям. Данная организация представляет из себя Гидру (как известно, у гидры на месте отрезанной головы вырастает другая). Так что подумайте над тем, кто в дальнейшем будет нести гарантийные обязательства по Вашим домам, когда будут проданы все квартиры».

Кстати, о судебном иске Алексея Охлопкова и Вачагана Мовсисяна к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное рейтинговое агентство».

Этап первый. 24 марта 2016 года Арбитражный суд ХМАО в составе судьи Гавриш С.А.,(дело № А75-10040/2015) обязал «ЮграPRO» удалить статью с сайта, а также, кроме прочих выплат, взыскать с ООО «Региональное рейтинговое агентство» в пользу Мовсисяна и Охлопкова компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей каждому.

Этап второй. Восьмой арбитражный апелляционный суд в г. Омске 8 июля 2016 года в составе председательствующего судьи Еникеевой Л.И., судей Веревкина А.В., Глухих А.Н., решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 марта 2016 года по делу № А75-10040/2015 оставил без изменения, апелляционную жалобу ООО «Региональное рейтинговое агентство» – без удовлетворения.

Этап третий. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в г. Тюмени в составе председательствующего Чапаевой Г.В., судей Кокшарова А.А., Перминовой И.В. предыдущие решения судов отменил и принял по делу новый судебный акт: в удовлетворении требований ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами», Охлопкова Алексея Анатольевича и Мовсисяна Вачагана Вачагановича к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное рейтинговое агентство»отказать.

Сообщение об этом окончательном решении тюменских судей было опубликовано на «ЮграPRO» 3 декабря 2016 года. Тогда же мы отмечали в высшей степени профессиональную работу юриста и депутата Думы Ханты-Мансийска Евгения Харькова, практически в одиночку выигравшего, казалось бы, безнадежное дело.

Последний судебный процесс из серии Охлопков и Мовсесян против ООО «Региональное рейтинговое агентство» состоялся пять месяцев назад. Но впечатлений от него по сей день немало. Главное из них состоит в том, что журналисты и аналитики обращают внимание общественности на то, что на стройках ХМАО создана многоступенчатая структура по хищению бюджетных средств, а судьи ХМАО этого не видят. Сквозь пальцы смотрят на активно реализуемые схемы хищений финансисты, силовики. Дело дошло до того, что «расхитители» подают иски в суд и выигрывают!

В конце марта распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой руководителем Службы жилищного и строительного надзора Югры назначен Артем Копылов. Может, новый назначенец обратит внимание если не на финансовую, то хотя бы на техническую сторону проблемы, когда дома в округе сдают с кривыми полами, стенами и окнами, заламывая при этом немыслимую цену.

Автор: Андрей Маслов