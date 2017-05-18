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Суд приговорил аборигена Югры к 7 годам лишения свободы, мужчина совершил 8 преступлений

Опубликовано: 18 мая 2017, 16:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

В отношении злостного нарушителя закона полицейские Белоярского района возбудили и направили в суд 8-ми эпизодное уголовное дело. По результатам рассмотрения дела в суде виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.

Напомним, творить лихие дела 26-летний югорчанин начал еще в прошлом году, о его подвигах корреспонденты ИА «ЮграPRO» сообщали не раз. Первый случай – похищение голубей ценной породы. Затем была кража из гаража. В общем полицейским удалось доказать причастность задержанного к совершению восьми преступлений. Три из них — из разряда особо тяжких, еще три – средней степени тяжести. Кроме того, мужчина скрывался от полиции в лесу, где он успел незаконно порубить деревья, а также приобрел самодельное ружье и патроны. Об этом мы сообщали в материале «Уроженец деревни Нумто ХМАО предстанет перед судом за совершение восьми преступлений».

Рубрики: Белоярский район. Метки: , , , .


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