Сотрудники банка «Открытие» приняли участие в семейных соревнованиях
Опубликовано: 18 мая 2017, 9:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Завершился очередной этап комплексной Спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска – соревнования семей, участие в которых принял представитель финансовой организации Александр Бахарев с супругой Ольгой и сыновьями Михаилом и Алексеем.
В споре за звание самой спортивной семейной команды участники состязались в дартсе, настольном теннисе и веселой комбинированной эстафете, а также демонстрировали свои творческие возможности в конкурсе «Приветствие».
В итоге семья Бахаревых заняла третье место, повторив свой прошлогодний результат.
За два тура до окончания Спартакиады Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» занимает первое место, не на много опережая своих преследователей – команды СК «Дружба» и Окружной клинической больницы. Победа в Спартакиаде решится в мужском и женском волейбольных турнирах.
Рубрики: Общество. Метки: банк «Открытие», новости ХМАО, Новости Югры, Ханты-Мансийский банк, ХМАО, Югра.
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