Сотрудники банка «Открытие» приняли участие в семейных соревнованиях

Завершился очередной этап комплексной Спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска – соревнования семей, участие в которых принял представитель финансовой организации Александр Бахарев с супругой Ольгой и сыновьями Михаилом и Алексеем.

В споре за звание самой спортивной семейной команды участники состязались в дартсе, настольном теннисе и веселой комбинированной эстафете, а также демонстрировали свои творческие возможности в конкурсе «Приветствие».

В итоге семья Бахаревых заняла третье место, повторив свой прошлогодний результат.

За два тура до окончания Спартакиады Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» занимает первое место, не на много опережая своих преследователей – команды СК «Дружба» и Окружной клинической больницы. Победа в Спартакиаде решится в мужском и женском волейбольных турнирах.