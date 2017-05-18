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Сотрудники банка «Открытие» приняли участие в семейных соревнованиях

Опубликовано: 18 мая 2017, 9:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

Завершился очередной этап комплексной Спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска – соревнования семей, участие в которых принял представитель финансовой организации Александр Бахарев с супругой Ольгой и сыновьями Михаилом и Алексеем.

В споре за звание самой спортивной семейной команды участники состязались в дартсе, настольном теннисе и веселой комбинированной эстафете, а также демонстрировали свои творческие возможности в конкурсе «Приветствие».

В итоге семья Бахаревых заняла третье место, повторив свой прошлогодний результат.

За два тура до окончания Спартакиады Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» занимает первое место, не на много опережая своих преследователей – команды СК «Дружба» и Окружной клинической больницы. Победа в Спартакиаде решится в мужском и женском волейбольных турнирах.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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