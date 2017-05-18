Пресс-секретарь МЧС по Югре Симоненко: «Пожарные приехали через четыре минуты. На момент прибытия горел первый и второй этаж и кровля первого подъезда»

В Сургуте ХМАО пожарные МЧС потушили двухэтажный деревянный дом. Эвакуировано 44 человека, трое обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Вадим Симоненко.

«Пожарные приехали через четыре минуты. На момент прибытия горел первый и второй этаж и кровля первого подъезда. В двухэтажном деревянном доме в Сургуте проживало 44 человека, все они были эвакуированы самостоятельно и часть с помощью пожарных, прибывших для тушения. Три человека обратились за медицинской помощью», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС Рф по Ханты-Мансийскому автономному округу Вадим Симоненко.

Напомним, что корреспонденты «ЮграPRO» писали о возгорании двухэтажного деревянного дома в Сургуте. В Сургуте ХМАО в 05:34 поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома. На пожар прибыло 12 пожарных машин и 37 человек личного состава.