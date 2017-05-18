ОКБ Ханты-Мансийска посетила делегация из Южной Кореи

С официальным ознакомительным визитом ОКБ окружного центра посетил мистер Пак Гын Ву, владелец и генеральный директор компании MJ RUSSKO Co., LTD, которая осуществляет оказание всего спектра медицинских услуг иностранным пациентам на территории Южной Кореи.

Цель – найти точки взаимного интереса и сотрудничества в области развития высокотехнологичной медицины в Югре. Официальные гости заинтересованы в организации обучения, стажировки врачей округа в лучших клиниках республики Корея; планируют выстроить процесс обмена опытом, новейшими методиками, достижениями; закрепить профессиональные связи специалистов двух стран в области здравоохранения и в дальнейшем продолжать взаимодействие, консультации посредством телемедицины, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы.

Отметим, делегацию сопровождали Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главный врач окружной больницы Елена Кутефа.

Мистер Пак посетил отделения онкологического Центра, ренгенохирургии, познакомился с возможностями телемедицинского Центра. Представители делегации из Южной Кореи дали высокую оценку уровню организации и оснащения медицинского учреждения. По мнению гостей, медицина в Югре – доступна и высокотехнологична.



