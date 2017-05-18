На трассе в ХМАО иномарка столкнулась с американской фурой, госпитализированы 4 человека
Опубликовано: 18 мая 2017, 9:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днем в Нефтеюганском районе, на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут» 20-летняя автоледи, управляя «Рено Дастер», не уступила дорогу автомобилю «Кенворт», движущемуся по главной автодороге. В результате аварии водитель «Рено Дастер» и ее пассажиры 1996, 1994 и 2016 годов рождения получили травмы и были доставлены в медучреждение.
За прошедшие сутки в Югре было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек получили травмы, в том числе двое детей.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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